Halle - Bei etwas mehr als 16 Grad im Wasser hat am Mittwoch in der Saale in Halle offiziell die Schwimmsaison begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen konnten sich die Badenden an der Luft aufwärmen. 30 Menschen seien als Wassertreter dabei gewesen und 25 komplett ins Wasser gegangen, sagte Klaus-Dieter Gerlang vom Verein Saaleschwimmer Halle. Kinder waren demnach ebenso unter den Anbadenden wie Erwachsene bis ins hohe Alter. Die Wassertemperatur habe bei 16,6 Grad gelegen.

Seit 2013 organisiert der Vorsitzende des Vereins mit seinen Freunden immer zum 1. Mai die publikumswirksame Veranstaltung auf der Ziegelwiese. Diese Saale-Insel gilt als beliebtes Naherholungsziel. Erst vor wenigen Tagen hatte der „Saalestrand“ 30 Tonnen neuen Sand bekommen; gespendet und aufgeschüttet von einem Bauunternehmen. 2023 waren 18 Menschen dem Aufruf der Saaleschwimmer zum Saisonstart gefolgt und hatten sich in das 14 Grad kühle Wasser getraut.