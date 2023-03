Magdeburg - Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort für den bundesweiten Zukunftstag anmelden. „Die Pandemie hat uns bezogen auf die Anmeldezahlen zum Zukunftstag in den vergangenen zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Mittwoch und warb deshalb für eine rege Teilnahme an dem Aktionstag. Kinder der Klassen 5 bis 10 können am 27. April Einblicke in verschiedene Berufe erlangen. Dabei sollen Mädchen in eher männerdominierte Berufe schauen und andersherum. Die Anmeldefrist endet am 20. April.