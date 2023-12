Stade - Nahezu elf Monate nach offiziellem Baubeginn soll der Anleger für das schwimmende Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Stade am Samstag (ab 10.00 Uhr) an die Nutzer übergeben werden. Zu der Veranstaltung werden die niedersächsischen Minister Olaf Lies (SPD, Wirtschaft) und Christian Meyer (Grüne, Energie) erwartet, zudem ist der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Wenzel (Grüne), angekündigt. Der Anleger soll vom Bundesland an die Nutzer, Deutsche Energy Terminal und Hanseatic Energy Hub, übergeben werden.

Das Terminal wird noch nicht in Betrieb genommen, unter anderem ist das notwendige Spezialschiff nicht eingetroffen. Nach früheren Angaben von NPorts sollen pro Jahr künftig rund 50 LNG-Tanker an dem neuen Terminal an der Elbe abgefertigt werden. Jährlich sollen so rund fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas umgeschlagen werden.