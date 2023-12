Dresden - Wegen des Vorwurfs der banden- und gewerbsmäßigen Schleusung von Ausländern hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen zwei Männer erhoben. Ein 30-Jähriger soll als Mitglied einer international operierender Bande in drei Fällen Geflüchtete illegal nach Deutschland gebracht haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zum 3. August dieses Jahres 22 vermutlich aus Syrien stammende Flüchtlinge eingeschleust zu haben, weitere 14 Menschen in der Nacht zum 5. August und 21 Syrer am 8. August. An letzterem Fall soll ein 23-Jähriger beteiligt gewesen sein, gegen den ebenfalls Anklage erhoben wurde.

Die Schleusungen sollen unter „menschenunwürdigen Bedingungen“ stattgefunden haben, die Geschleusten sollen während der Fahrt in dem Kleintransporter ungesichert gewesen sein.

Die beiden aus Polen stammenden Männer wurden am 8. August festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Beide Beschuldigte sind den Angaben zufolge vorbestraft. Der 30-Jährige habe sich geständig gezeigt, der 23-Jährige habe bisher keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht, hieß es. Das Landgericht Dresden entscheidet nun über die Zulassung der Anklage.