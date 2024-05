Die Statue Justitia ist in einem Gericht zu sehen.

Berlin - Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags Anklage gegen zwei Brüder erhoben. Der 21-Jährige und der 25-Jährige haben mutmaßlich einen 40-Jährigen und einen 42-Jährigen im Dezember des vergangenen Jahres am U-Bahnhof Hallesches Tor attackiert, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Dem 21-Jährigen wird zudem vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Am Abend des 17. Dezember soll der 21-Jährige gemeinsam mit seinem 25-jährigen Bruder bei einem zufälligen Zusammentreffen mit den späteren Opfern entschieden haben, zunächst in die Luft und anschließend dem 42-Jährigen in den Fuß zu schießen. Anschließend hat er den Angaben der Generalstaatsanwaltschaft zufolge auf den Oberkörper des 40-Jährigen geschossen, das Ziel aber verfehlt. Danach habe seine halbautomatische Schusswaffe versagt - der 25-jährige Bruder habe ihn jedoch zu weiteren Schüssen aufgefordert. Zwischen den Beteiligten hatte es zuvor schon einen schwelenden Konflikt gegeben - unter anderem soll es sich um angeblich verschwundene Betäubungsmittel gehandelt haben.