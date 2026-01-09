In einer Straßenbahn eskaliert ein Streit um rechtsextreme Musik. Mit einem Küchenmesser geht ein Angreifer auf einen anderen Fahrgast los.

Wegen laut abgespielter rechtsextremer Musik ist es in einer Dresdner Straßenbahn zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. (Archivbild)

Dresden - Wegen eines Messerangriffs in einer Dresdner Straßenbahn ist ein 26-Jähriger angeklagt worden. Der Mann soll am Nachmittag des 28. Oktobers mit einem Begleiter im Stadtteil Löbtau in der Bahn laut rechtsextreme Musik abgespielt haben, unter anderem ein Lied mit der wiederkehrenden Parole „Ausländer raus“, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Andere Fahrgäste forderten die beiden demnach zum Abschalten auf.

Der 26-jährige Deutsche und einer der anderen Fahrgäste beleidigten sich den Angaben nach daraufhin gegenseitig. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Beschuldigte seinem Gegenüber mit einem Küchenmesser in den Oberarm stach.

Der 26-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Zum Tatzeitpunkt war er stark alkoholisiert. Über die Zulassung der Anklage entscheidet das Amtsgericht Dresden.