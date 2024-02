Eilenburg/Leipzig - Knapp ein Jahr nach einem schweren Verkehrsunfall mit vier Toten und vier Verletzten bei Eilenburg (Nordsachsen) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Verursacher erhoben. Dem 19-Jährigen werde unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Der junge Mann fuhr den Ermittlungen zufolge eines von fünf Fahrzeugen, die in den Unfall auf der B87 verwickelt waren. Einen Führerschein habe er nicht besessen. Er war bei dem Unfall am 9. März 2023 selbst schwer verletzt worden. Wegen seines jugendlichen Alters sei die Anklage zum Jugendschöffengericht am Amtsgericht Leipzig erhoben worden. Das Amtsgericht müsse nun noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.