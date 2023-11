Döbeln - Sachsens FDP hat Anita Maaß als Landeschefin wiedergewählt. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Döbeln stimmten 62,2 Prozent der Delegierten für die Lommatzscher Bürgermeisterin. Als Generalsekretär wurde Philipp Hartewig bestätigt (74 Prozent). Seit 2014 ist die FDP nicht mehr im sächsischen Landtag präsent. Bei der vergangenen Landtagswahl 2019 hatte die Partei 4,5 Prozent der Stimmen erhalten.

In ihrer Vorstellungsrede stellte Maaß erwartungsgemäß liberale Werte in den Vordergrund. Der Staat müsse vernünftige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, sagte die 47-Jährige. „Nach fünf Jahren Schwarz-Rot-Grün ist der Freistaat Sachsen heruntergekommen und finanzpolitisch abgewirtschaftet, hat eine aufgeblähte und ineffiziente Verwaltung.“ In Sachsen wird am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt.

Zudem wählten die Delegierten Stefan Richter einstimmig zum Spitzenkandidaten der sächsischen FDP für die Europawahl 2024. „Wir stehen in Europa vor großen Herausforderungen“, sagte der 44-Jährige nach der Wahl auch mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und Israel. Gesellschaftspolitisch sprach er die Stadt-Land-Schere an, die immer weiter aufklappe.