In Rheinland-Pfalz hat eine Frau rund 800 Ratten in ihrer Wohnung gehalten. Der Fall flog auf, nachdem Nachbarn sich über den Geruch beschwert hatten. Nun suchen die Nager ein neues Zuhause.

Gefährliche Sammelsucht: Frau hortet rund 800 Ratten in ihrer Wohnung

Altenkirchen/dpa - Eine Tierhorterin hat mit gut 800 Ratten in einem Einfamilienhaus im Norden von Rheinland-Pfalz zusammengelebt. Bereits vergangene Woche hatte das Veterinäramt 400 Tiere aus dem Haus in Wissen an der Sieg (Kreis Altenkirchen) befreit.

Bei einem erneuten Einsatz am Dienstag bargen die Behörden, unterstützt von privaten Tierschutzinitiativen, weitere Tiere. Noch unbekannt war die genaue Zahl der geretteten Tiere, die Behörden waren von gut 400 weiteren ausgegangen.

Das Amt war durch Hinweise von Nachbarn auf den Fall aufmerksam geworden, sagte ein Kreissprecher. Sie hatten sich wegen Geruchsbelästigung beschwert.

Ratten aus Wohnung gerettet: Tiere sollen bundesweit vermittelt werden

Man gehe von „Animal Hoarding“ oder „Tiersammel-Sucht“ aus, erklärte der Sprecher. Die Besitzerin glaube, die Situation unter Kontrolle zu haben und sehe nicht ein, dass sie restlos überfordert sei.

Initiativen wie die „Notfallratten Rhein-Ruhr“ und der Deutsche Tierschutzbund kümmerten sich um die Nager, versorgten sie tiermedizinisch und vermittelten sie bundesweit an andere Pflegestellen oder Tierliebhaber.

Etliche Ratten seien trächtig. Es werde geprüft, ob ein Verfahren gegen die Frau eingeleitet wird. Voraussichtlich sei ein weiterer Einsatz notwendig, hieß es am späten Nachmittag.