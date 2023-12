Magdeburg - Für Theater und Orchester, die Sanierung von Schlössern und Burgen und die Vorbereitung von Jubiläen: Im kommenden Jahr wird Sachsen-Anhalt rund 212 Millionen Euro für die Kultur ausgeben. „Die finanzielle Unterstützung wird dazu beitragen, bestehende kulturelle Einrichtungen zu stärken und innovative Projekte zu fördern“, erklärte Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Freitag. Sachsen-Anhalt solle als kultureller Leuchtturm weiter etabliert werden. Am Donnerstag hatte der Landtag den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen.

Schwerpunkte in der Kulturförderung sind laut dem Ministerium die vertragsgebundene Theater- und Orchesterförderung, in die gut 51 Millionen Euro fließen. Stiftungen im Kulturbereich erhalten 80,5 Millionen Euro, dazu gehört die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, die aktuell ein 200-Millionen-Euro schweres Sonderinvestitionsprogramm umsetzt sowie die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, die ebenfalls gegen ihren Sanierungsstau angeht. Zudem laufen die Vorbereitungen des Gedenkens 500 Jahre Deutscher Bauernkrieg weiter.

Neben großen Vorhaben ermögliche der Haushalt auch vielfältige kleine Projekte, die auch dem ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt zugutekommen, hieß es weiter. So gebe es einen Förderschwerpunkt in der Soziokultur und in der Traditions- und Heimatpflege etwa mit dem Modellprojekt „Niederdeutsch in der Schule“. Dabei würden ehrenamtliche Platt-Sprecher mit Lehrkräften zusammengebracht, um an ausgewählten Grundschulen im ländlichen Raum Niederdeutsch-AGs zu etablieren oder sie fortbestehen zu lassen.