Drei Frauen wurden in Celle attackiert und verletzt - nun hat die Polizei einen möglichen Täter gefunden. Was die Ermittler jetzt prüfen.

Celle - Nach Angriffen auf drei Frauen in Celle hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, sitzt der 37-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, im November eine 70 Jahre alte Frau angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Polizei prüft, ob er auch für zwei weitere Angriffe auf Frauen im Oktober und November verantwortlich sein könnte. Dabei wurden eine 63-Jährige schwer verletzt und eine 21-Jährige in ein Gebüsch gezogen und gewürgt.