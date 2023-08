Halberstadt - Bei einem Streit in einer Gartensparte in Halberstadt soll eine 33-jährige Frau versucht haben, ihren Lebensgefährten mit einem Steakmesser zu töten. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Sonntag mitteilte, kam es am Samstagabend zu einem Streit zwischen der 33-Jährigen und ihrem 44 Jahre alten Lebensgefährten. In dessen Verlauf sei der Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau sei noch am Tatort festgenommen worden. Der zuständige Haftrichter habe noch am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen.