Russe greift Ukrainer in Sachsen mit Radmutterschlüssel an

Bautzen/DUR – Am 2. April ist es in Bautzen zu einem Angriff auf offener Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, sei ein 46-jähriger ukrainischer Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen Mittag auf der Straße Am Ziegelwall unterwegs gewesen, als er an einer roten Ampel stoppen musste.

Der Fahrer eines vor ihm stehenden Wagens stieg daraufhin aus und ging mit einem Radmutterschlüssel auf den Mann los. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden, die durch mehrere Zeugen beendet werden konnte. Verletzte wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand.

Laut den Beamten handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 69-jährigen russischen Staatsangehörigen. Die Beweggründe für den Angriff sind momentan unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung und sucht Zeugen.