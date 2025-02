Ein Spielhallenbetreiber wollte seine Monatseinnahmen zur Bank bringen, eine fünfstellige Summe. Dann griffen ihn zwei Männer mit Reizgas und Schlagstock an.

Angriff auf Spielhallenbetreiber in Schönebeck

Zwei Männer haben einen Spielhallenbetreiber in Schönebeck überfallen und ausgeraubt. (Symbolbild)

Schönebeck - In Schönebeck haben zwei Männer einen Spielhallenbetreiber überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Freitag einen fünfstelligen Betrag Bargeld zur Bank bringen, als die zwei mutmaßlichen Täter den Mann mit Reizgas und einem Teleskopschlagstock angriffen. Anschließend seien die Männer in einem braunen Auto ohne Nummernschilder geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.