Berlin - Rund zwei Wochen nach Silvester versucht die Berliner Polizei, einen Angriff auf Rettungssanitäter aufzuklären. Gesucht werden Zeugen der Gewalttat mit Pyrotechnik am Abend des 30. Dezembers in Gropiusstadt in Neukölln, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 21.30 Uhr hatten in der Lipschitzallee 50 auf dem Lidl-Parkplatz unbekannte Täter die Besatzung eines Notarztwagens, die gerade einen verletzten Jugendlichen versorgte, mehrfach angegriffen.

Ein Rettungssanitäter wurde gezielt mit Böllern beworfen. Als er die Täter aufforderte, dies zu unterlassen, feuerten sie eine Feuerwerksrakete auf ihn ab. Sie detonierte kurz vor seinem Gesicht. Passanten griffen ein, Anwohner beobachteten die Situation. Die Polizei bittet alle Zeugen, sich zu melden.