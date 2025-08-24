Genthin - Ein alkoholisierter Mann hat in Genthin (Jerichower Land) einen Polizeibeamten mit einem versuchten Faustschlag attackiert. Nach Angaben der Polizei habe der Mann eine medizinische Versorgung wegen einer Platzwunde am Kopf am Samstagnachmittag abgelehnt. Der Notarzt hatte entschieden, dass diese zwingend notwendig sei. Der Mann soll zunehmend aggressiver geworden sein. Dem Faustschlag konnte der Polizeibeamte ausweichen. Der Beschuldigte wurde daraufhin fixiert und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.