Wolfenbüttel - Bei einem Streit mehrerer Männer in der Nähe des Bahnhofs Wolfenbüttel sind ein Polizist und eine Polizistin verletzt worden. Weil es am Freitagabend zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern einer größeren Gruppe mit zum Teil Heranwachsenden kam, schritten Beamte mehrerer Funkstreifenwagen ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einer der Männer habe die Polizisten angegriffen. Der mutmaßlich stark alkoholisierte 19-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Ein 27 Jahre alter Polizeikommissar und eine 23-jährige Polizeikommissarin wurden leicht verletzt, wie es weiter hieß.