Berlin - Mehrere Dutzend junge Menschen haben am Freitagabend in Berlin-Kreuzberg randaliert und propalästinensische Parolen gerufen. Dabei kam es auch zu einem massiven Angriff auf einen Streifenwagen, in dem zwei Polizisten saßen, wie die Polizei mitteilte. Die Täter bewarfen demnach den Streifenwagen in der Falckensteinstraße mit Gegenständen, dabei ging eine Scheibe zu Bruch und eine weitere Scheibe splitterte. Die beiden Polizisten konnten sich aus dem Auto retten und wurden nicht verletzt.

Zuvor stießen Mitglieder der größeren Gruppe gegen 22.00 Uhr in der Skalitzer Straße mehrere Baustellenabsperrungen um, warfen E-Scooter auf die Straße und kippten ein Toilettenhäuschen um und zündeten es an. „Zeugen berichteten, dass die Personengruppe beim Anzünden der mobilen Toilette propalästinensische Parolen rief“, teilte die Polizei mit. Fotos der Zeitung „B.Z.“ zeigen die Beschädigungen.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. Möglicherweise sollen sich die aggressiven Teilnehmer am Abend als Reaktion auf die Angriffe Israels auf die Hisbollah im Libanon versammelt haben.