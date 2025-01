Ein Mann steht im Verdacht, seine Großmutter mit einem Messer attackiert zu haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie geht es der 76-Jährigen?

Angriff auf Großmutter in Marzahn - Haftbefehl gegen Enkel

Berlin - Nach einer Messerattacke auf eine 76-Jährige in Berlin-Marzahn ist Haftbefehl gegen den Enkel der Frau erlassen worden. Der 29-Jährige stehe im Verdacht, seine Großmutter mit einem Messer attackiert zu haben und sei nun in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit.

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend habe ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Verdächtige habe sich zum Tatvorwurf bislang nicht geäußert. Die 76-Jährige sei gestern Abend notoperiert worden und schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es.

Ihr Enkel war festgenommen worden. Er hatte nach Angaben der Polizei gestern gegen 12.20 Uhr Rettungskräfte nach Berlin-Marzahn in die Wohnung seiner Großmutter gerufen und angegeben, diese getötet zu haben. Die lebensgefährlich verletzte Frau kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft weiter an.