Angriff auf Frau in Berlin-Kreuzberg: Staatsschutz ermittelt

Berlin - Nach einem Angriff auf eine 53-Jährige in Berlin-Kreuzberg ermittelt der Staatsschutz. Die Frau und ihre sechsköpfige Familie sind in der Nacht zum Samstag nach Angaben von Zeugen beim Verlassen eines Schnellrestaurants rassistisch beleidigt worden, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Tatverdächtig sind eine 44-Jährige und ihr 60 Jahre alter Begleiter. Die 44-Jährige soll außerdem auf die Frau eingeschlagen haben.

Polizisten, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten, nahmen die 44-Jährige und den 60-Jährigen vorläufig fest, wie es hieß. Später kamen beide wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz ermittelt wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.