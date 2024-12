Ein Einsatz des Rettungsdienstes behindert den Verkehr, zwei Männer im Auto müssen warten. Das bringt sie offensichtlich so in Rage, dass es zur Gewalt kommt.

Stuhr - Im Streit ist es im Landkreis Diepholz zu einem Angriff auf einen Rettungssanitäter und einen Anwohner gekommen. Am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages hätten zwei Männer aus Bremen im Stuhrer Ortsteil Brinkum mit ihrem Wagen eine Straße passieren wollen, aber wegen eines Rettungsdiensteinsatzes warten müssen, teilte die Polizei mit. Der Beifahrer stieg aus und stritt mit einem Anwohner über diesen Einsatz, griff ihn schließlich körperlich an.

Ein Rettungssanitäter wurde auf den Vorfall aufmerksam, stellte sich vor den Wagen der beiden Männer und wollte so eine Flucht verhindern. Der Fahrer allerdings steuerte den Wagen auf den Sanitäter zu, streifte ihn und flüchtete. Die beiden Männer und das Auto wurden in Bremen gefunden, der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.