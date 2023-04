Erfurt - Im Prozess wegen eines mutmaßlich rechtsmotivierten Übergriffs auf drei Männer aus Guinea in Erfurt-Südost werden am Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Erfurt die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft in dem Verfahren neun Männern und einer Frau vor, die drei Afrikaner in den frühen Morgenstunden des 1. August 2020 angegriffen zu haben. Dabei seien die Männer von den Angeklagten massiv rassistisch beleidigt worden. Die Angeklagten werden der rechtsextremen Szene zugeordnet.

Zum Auftakt des Prozesses hatten mehrere Angeklagte erklärt, die drei Afrikaner hätten die Auseinandersetzung begonnen. Die Angegriffenen bestreiten diese Darstellung.