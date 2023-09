Halle - Nach dem Angriff auf CSD-Teilnehmer in Halle sucht die Polizei weiter nach zwei der vier mutmaßlichen Schläger. Deren Identität sei noch unbekannt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zwei 16 und 20 Jahre alte Männer waren nach der Attacke am Samstagabend gefasst worden. Sie sollen mit den beiden Unbekannten eine Gruppe von Personen angesprochen hatten, die zuvor den Christopher-Street-Day (CSD) in Halle besucht hatten. Laut Polizei beleidigten sie eine Person und gingen dann mit Schlägen und Tritten auf die Gruppe los. Ein Mensch wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.