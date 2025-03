Sie schaute nicht weg: Eine Frau hat sich eingeschaltet, als ein Jugendlicher eine Seniorin in einer Straßenbahn bedrohte.

Angriff auf ältere Frau in Erfurter Straßenbahn

Eine Frau hat Zivilcourage bei einem Angriff in einer Straßenbahn bewiesen. (Symbolbild)

Erfurt - Eine Frau hat in einer Erfurter Straßenbahn einer angegriffenen Seniorin geholfen und dazu beigetragen, dass der Täter angezeigt wurde. Ein der Polizei wegen anderer Vorfälle bekannter 20-Jähriger sei in einer Straßenbahn mit einer älteren Frau aneinandergeraten und habe sie gegen das Schienbein getreten, berichtete die Polizei in Erfurt. Durch das couragierte Eintreten einer Zeugin sei Schlimmeres verhindert worden.

Die Frau sei von dem 20-Jährigen nach ihrem Einschreiten beleidigt und bedroht worden. Sie habe sich jedoch unbeeindruckt davon bei der Polizei gemeldet, sei dem Flüchtenden gefolgt und habe die alarmierten Polizisten informiert. Der Tatverdächtige müsse sich nun wegen mehreren Anzeigen verantworten.