Stendal - Im Prozess um den rechten Angriff auf Klimaaktivisten in der Altmark sind die drei Angeklagten verurteilt worden. Der Hauptangeklagte wurde am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die beiden Mitangeklagten, die nach Ansicht des Gerichts die Tat filmten und das Fluchtauto fuhren, bekamen eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro sowie wegen vorliegender Vorstrafen eine Haftstrafe von elf Monaten. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die drei jungen Männer im Sommer 2021 mehrere Klima-Aktivisten in Seehausen (Landkreis Stendal) mit einer Paintball-Waffe angegriffen hatten.

Weil einer der Angreifer ein Kostüm im Stil des rassistischen Ku-Klux-Klan-Geheimbundes getragen hatte, sorgte der Angriff auch über Sachsen-Anhalt hinaus für Aufsehen. Ein Video des Vorfalls war in den sozialen Netzwerken geteilt worden.

Einer der Verteidiger kündigte bereits an, in Revision gehen zu wollen. Es handele sich lediglich um Indizien und es sei nicht zweifelsfrei klar, dass es sich bei den jetzt Verurteilten auch wirklich um die Täter handele.

Der alte Bahnhof von Seehausen war damals Treffpunkt von Klima-Aktivisten, die unter anderem Bäume im Losser Forst besetzt hatten, um gegen den Ausbau der Autobahn 14 zu protestieren. Im Sommer 2021 war es mehrfach zu Auseinandersetzungen rund um den Bahnhof gekommen. Unter anderem hatte es im Bahnhof einen Sprengstoffanschlag gegeben, später war das Gebäude abgebrannt.