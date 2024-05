Magdeburg - Die 51 Jahre alte Frau, die Anfang der Woche durch einen Schuss schwer verletzt worden ist, befindet sich nach Polizeiangaben auf dem Weg der Besserung. Sie solle in der kommenden Woche zur Tat vernommen werden, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg am Freitag. Der Tatverdächtige sei weiter auf der Flucht. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse zum Hintergrund. Am Freitag intensivierte die Polizei nach eigenen Angaben noch einmal die Fahndungsarbeit und hängte Plakate rund um den Tatort auf, um so weitere Hinweise auf den möglichen Täter zu erhalten.

Die Frau war am Montagmorgen durch einen Schuss vor einem Wohnhaus im Süden von Magdeburg schwer verletzt worden. Eine eigene Ermittlungsgruppe kümmert sich um den Fall.