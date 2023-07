Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Oldenburg - Ein 38 Jahre alter Mann hat am Dienstag in einem Mordprozess erklären lassen, seine Lebensgefährtin vergewaltigt und erwürgt zu haben. Der Verteidiger des Angeklagten verlas am Landgericht Oldenburg einen entsprechenden Text. Der angeklagte Deutsche sagte demnach, dass er die Tat zutiefst bereue. Wenn er viel Alkohol trinke, werde er aggressiv und wolle Sex.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann in der Anklage Mord vor. Die mutmaßliche Tat soll sich im vergangenen Februar im Landkreis Wesermarsch ereignet haben. Die Partnerin des Mannes war 50 Jahre alt.