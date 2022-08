Angefahrene Fußgängerin stirbt im Krankenhaus

Berlin - Die Rentnerin, die am Mittwoch in Berlin-Schmargendorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden war, ist tot. Die 86-Jährige starb am Donnerstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen einer 40-Jährigen hatte die Frau den Angaben zufolge erfasst, als sie den Hohenzollerndamm überquerte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur Notoperation in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Hohenzollerndamm musste zwischen der Eger Straße und der Teplitzer Straße für vier Stunden gesperrt werden.