Eine angebliche Polizistin bringt einen Rentner dazu, 52.000 Euro in einem Kochtopf vor die Tür zu stellen. Was hinter der erfundenen Geschichte steckt.

Chemnitz - Mit einer wüsten Geschichte um eine Diebesbande und angeblich Strahlung abwerfendes Bargeld haben Betrüger in Chemnitz einen Rentner um 52.000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich eine angebliche Kriminalbeamtin telefonisch bei dem Mann gemeldet. Sie habe ihm weisgemacht, dass zwei Bandenmitglieder in seiner Wohngegend auf der Flucht seien. Diese seien aber auch in der Lage, Bargeld zu orten. Die Polizei müsse deswegen prüfen, ob das Geld strahle, das der Senior zu Hause aufbewahrte.

Wie angewiesen packte der Mann das Geld in einen Kochtopf und stellte es vor die Haustür, damit die Polizei es aus der Ferne überprüfen könne. Als er wenig später nach seinen Ersparnissen schaute, sei der Kochtopf leer gewesen.