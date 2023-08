Halle - In Sachsen-Anhalt wollen immer mehr Menschen ihre ausländischen Berufsabschlüsse anerkennen lassen. Im vergangenen Jahr lagen den zuständigen Stellen 927 entsprechende Anträge vor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Das seien 171 oder 22,6 Prozent mehr gewesen als im Jahr zuvor. Es handele sich um einen Höchststand seit Beginn der Erhebung.

516 Abschlüsse wurden demnach als vollständig gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt. In weiteren sind Ausgleichsmaßnahmen nötig, in diversen anderen Fällen gab es teilweise Anerkennungen. Zwölf Mal wurde eine Anerkennung abgelehnt.

Besonders häufig wurde die Berufsqualifikation für Elektroniker (282), Ärzte (264), Gesundheits- und Krankenpfleger (147), Lehrer (51) und Ingenieure (27) anerkannt. Die Antragsteller hatten ihre Ausbildungen etwa in Bosnien und Herzegowina, Tunesien, Serbien, der Russischen Föderation, Syrien und der Ukraine absolviert.