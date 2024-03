Scheeßel/Bothel - Nach der Tötung von vier Menschen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg sind zwei Andachten für die Opfer angekündigt. Diese sollen am Mittwochnachmittag in den Gemeinden Westervesede und Brockel abgehalten werden, wie die Sprecherin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Rotenburg sagte. „Alle sind herzlich eingeladen“, heißt es auf der Website des Kirchenkreises. Die Sprecherin sagte, sie wisse, dass während der Andacht in der Kapelle in Westervesede nicht gefilmt und fotografiert werden solle. Für den Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Brockel gelte die Regel vermutlich ebenfalls, sagte sie.

In der Nacht zum 1. März soll den Ermittlern zufolge ein 32 Jahre alter Bundeswehrsoldat vier Menschen in den Gemeinden Westervesede und Brockel erschossen haben. Unter den Toten ist ein dreijähriges Kind. Die Opfer stammen aus dem Umfeld der getrenntlebenden Ehefrau des mutmaßlichen Täters. Die Tatwaffen gehören nach Angabe der Ermittler nicht der Bundeswehr. Vor der Tat hatten die Ehefrau und ihr mutmaßlich neuer Freund, der später getötet wurde, den Verdächtigen bei der Polizei wegen Bedrohung angezeigt.