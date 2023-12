Anbaufläche für Wintergetreide in Thüringen gesunken

Erfurt - Thüringens Bauern haben in diesem Jahr weniger Wintergetreide ausgesät. Insgesamt seien nach einer ersten Prognose rund 370.000 Hektar Ackerland mit Winterfeldfrüchten bestellt, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Das sei ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 19.900 Hektar oder fünf Prozent. Den deutlichsten Rückgang gab es bei Winterweizen, der nur noch auf rund 170.300 Hektar wächst. Die Fläche sei damit um etwa 17.900 Hektar oder zehn Prozent reduziert worden.

Relativ stabil sei die Fläche für Wintergerste mit rund 75.900 Hektar. Beim Anbau von Winterroggen, ohnehin mit einer relativ kleinen Fläche, gab es einen Rückgang um 600 Hektar auf etwa 9000 Hektar. Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, wachse auf rund 10.300 Hektar heran - ein Plus von fünf Prozent.

Die prognostizierte Aussaatfläche von Winterraps liegt laut Landesamt bei rund 100.200 Hektar. Damit verringerte sich der Anbau der Ölfrucht um 2200 Hektar oder zwei Prozent.