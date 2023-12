Eisleben/Magdeburg/Berlin - Aus einem neuen bundesweiten Amateurmusikfonds werden drei Projekte in Sachsen-Anhalt gefördert. Das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Bundestages, Katrin Budde, am Donnerstag mit. So erhalte „Singen macht Freu(n)de“ des Fördervereins Kinder- und Jugendchor der Lutherstadt Eisleben e.V. knapp 3500 Euro und „Tierisch gut!“ des Magdeburger Musicals 10.000 Euro. „Klang und Beat. Tag und Nacht. InTakt trifft Licht, Tanz und Perkussion“ des Vokalensembles InTakt e.V. Magdeburg werde mit knapp 8600 Euro gefördert. Aus dem Land habe es zehn Anträge gegeben.

In der Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2023 habe der Haushaltsausschuss auf Anregung der Parlamentarier eine Amateurmusikfonds mit einem Volumen von fünf Millionen Euro geschaffen. Inzwischen liege ein tragbares Konzept vor. Für die Projektförderung hätten 3,73 Millionen Euro zur Verfügung gestanden. Insgesamt gibt es Budde zufolge 206 Förderungen.