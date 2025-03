Wettertechnisch steht Aktivitäten im Freien am Wochenende nichts im Wege. Bei bestem Wetter können die Berlinerinnen und Berliner den Feiertag genießen. Die Nächte erinnern jedoch eher an Winter.

Potsdam - Das Wochenende bleibt in Berlin und Brandenburg sommerlich und warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Samstag 16 bis 19 Grad. Die Berlinerinnen und Berliner können in das Feiertagswochenende bei bestem Wetter starten.

Es ist laut DWD sonnig und trocken. Ähnlich wird es auch am Sonntag. Dann erreichen die Temperaturen in Südbrandenburg sogar 19 Grad. Niederschlag ist weder in Brandenburg noch in Berlin in Sicht.

Während es tagsüber warm ist, bleibt es in den Nächten jedoch kalt, und es kann auch Frost geben. Laut DWD sind in der Nacht zu Sonntag Tiefstwerte von plus 3 bis minus 3 Grad zu erwarten. Gebietsweise kann sich auch Nebel bilden.