Am Steuer eingeschlafen: Zwei Schwerverletzte auf A4

Rüdersdorf - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 Dresden-Eisenach sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 34-Jähriger war mit seinem Wagen nahe der Anschlussstelle Rüdersdorf ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zuvor am Steuer eingeschlafen. Sowohl der Autofahrer als auch der 61 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.