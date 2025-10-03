Als Wirtschaftsminister hat Daniel Keller einen vollen Terminplan. Doch wenn Zeit ist, setzt er sich gern ans Klavier. Spielt er auch vor Publikum?

Potsdam - Wer im Brandenburger Landtag im Plenarsaal Klaviermusik hört, könnte auf ihn stoßen: Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) ist Hobby-Pianist. In der jüngsten Plenarsitzung gab er in der Mittagspause eine kleine Kostprobe. „Ich bin schon ein großer Fan von Filmmusiken“, sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur.

„Da gibt es schon zwei Komponisten: Hans Zimmer und Yann Tiersen, wo ich mir viel Musik angucke und nachspiele.“ Von Tiersen spielt er zum Beispiel gern die Musik aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Zimmer ist bekannt für Filmmusik wie zum Beispiel „Der König der Löwen“.

Klavier spielen als Ausgleich

Keller spielt seit vielen Jahren Klavier. „Ich habe in der Schulzeit angefangen, Keyboard zu spielen - damals bei meiner Klassenlehrerin - und habe darüber natürlich dann so ein bisschen die Lust zur Musik am Instrument gelernt“, sagte er. Mit Anfang 20 habe er sich ein Klavier gekauft „und dann Stück für Stück für mich selber geübt“. Das Spielen nach Noten habe er in der Sportschule gelernt.

„Es ist ein guter Ausgleich neben dem stressigen Arbeitsalltag, den man hat“, sagte der Minister. „Aber es gibt natürlich jetzt auch mal Wochen, wo man nicht dran sitzt und vielleicht auch ein bisschen Staub auf dem Klavier ist.“ Gibt es Auftritte vor Publikum? „Eher nicht“, sagte Keller. Für wen spielt er? „Für mich, für die Nichte oder in seltenen Fällen tatsächlich auch mal Weihnachten, wenn man mit der Familie zusammen ist“, sagte Keller.