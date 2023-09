Leipzig - Baden, Flanieren, Sonne tanken - die Menschen in Sachsen können sich auf einige Sommertage freuen. Im Freistaat kündige sich ein Altweibersommer an, bis Mitte der kommenden Woche beherrsche ein großräumiges Hochdruckgebiet die Wetterlage, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Leipzig. Es werden Tageshöchstwerte von bis zu 30 Grad erwartet. „Die Nächte eignen sich bei 13 bis 14 Grad aber hervorragend zum Durchlüften.“

Abkühlung gibt es noch in einigen Freibädern. So haben die Dresdner Bäder ihre Freibadsaison wegen des schönen Wetters um eine Woche verlängert. Noch bis zum Sonntag seien die Freibäder in Prohlis und im Georg-Arnold-Bad sowie das Strandbad Wostra geöffnet, teilten die Bäderbetriebe mit.

In Leipzig haben das Schreberbad und das Sommerbad Südost ebenfalls noch bis zum Sonntag auf. In Chemnitz haben die Freibäder ihre Saison zwar bereits beendet, aber dort kann nach Angaben der Stadt noch bis Ende September im Stausee Rabenstein gebadet werden.

Ein Wetterumschwung ist nach Angaben der Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst erst am Mittwoch kommender Woche in Sicht. Dann könnte es erste Niederschläge geben und die Temperaturen sinken auf etwa 20 Grad.