Ältestes Zoofaultier der Welt wird 51

Faultier Jan beim Essen. Das Faultier aus dem Krefelder Zoo ist laut Guinness Buch der Rekorde das älteste in Gefangenschaft lebende Faultier der Welt. (Foto: dpa)

Krefeld - Faultier „Jan“, seines Zeichens ältestes Zoofaultier der Welt, wird an diesem Freitag 51 Jahre alt. Es lebt seit 1986 im Krefelder Zoo und hat inzwischen einen eigenen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde - mit entsprechender Urkunde.

Jans Geburtsdatum wurde auf den 30. April 1970 festgelegt. „Aber so genau weiß es eigentlich keiner“, sagte Zoosprecherin Petra Schwinn. Das Faultier stammt nämlich noch aus freier Wildbahn und war etwa ein halbes bis ein Jahr alt, als es im Dezember 1970 zunächst in den Tierpark Hagenbeck nach Hamburg kam.

Nun lebt Jan im Regenwaldhaus des Krefelder Zoos und ist ausgesprochen scheu. Das „Foto-Shooting“ für das Guinness-Buch habe mehrere Wochen in Anspruch genommen - weil Jan sich einfach nicht blicken ließ. „Er ist kamera- und menschenscheu, außerdem nachtaktiv“, erzählte Schwinn.

In seiner kleinen Gruppe von Artgenossen lässt Jan es - ganz artspezifisch - ruhig angehen. Er ernährt sich der Sprecherin zufolge von Blättern, Gemüse und Obst. „Trauben stehen bei ihm weit oben auf der Beliebtheitsskala.“ Zum Geburtstag plant der Zoo übrigens: nichts. Jan sei halt kein „Party animal“, sondern eher das genaue Gegenteil: ein Einzelgänger. (dpa)