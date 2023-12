Eine Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fährt am Morgen in der Altstadt vor der Hofkirche.

Dresden - Der Altan im Dresdner Residenzschloss ist wiederhergestellt. Die viergeschossige Loggia mit ihrem biblischen Freskenzyklus und Bildhauerarbeiten sei wieder in voller Schönheit zu bewundern, teilte das Finanzministerium am Freitag in Dresden mit. „Wenn ein Wort die Arbeiten am Altan am besten beschreiben kann, so ist dies Kontinuität. Das betrifft sowohl den langjährigen Planungsprozess als auch die über Jahre andauernde Arbeit der Restauratoren vor Ort“, sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU).

Erste Vorüberlegungen zur Gestaltung des Altan seien bereits in den 1980er Jahren getroffen worden, hieß es. Ziel war die Wiederherstellung der ursprünglichen Fassung aus dem 16. Jahrhundert. Zur Baumaßnahme am Altan gehörten den Angaben zufolge die Rekonstruktion des Rohbaus, die Motiventwicklung sowie die Umsetzung der Motive. Allein die Entwicklung der Freskenmotive habe über zehn Jahre in Anspruch genommen.

Neben dem Altan werden auch weitere Baumaßnahmen am Residenzschloss vorgenommen. Insgesamt haben Bund und Land bislang rund 396 Millionen für die Wiederherstellung des Dresdner Residenzschlosses investiert, hieß es.