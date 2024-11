Mit Rückenwind nach dem 5:0 gegen Salzburg in der Champions League will Bayer Leverkusen auch in der Bundesliga punkten. Gegen Union Berlin erwartet Xabi Alonso ein physisch anspruchsvolles Duell.

Alonso will Leverkusener Siegesserie in Berlin fortsetzen

Leverkusen - Leverkusens Trainer Xabi Alonso reist mit dem „guten Gefühl“ nach Berlin, die Englische Woche bestenfalls mit dem dritten Sieg hintereinander zu beenden. „Ich bin zuversichtlich, dass uns dies nach den Erfolgen gegen Heidenheim und Salzburg gelingt“, sagte der 43-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin.

Nach zwei überzeugenden Siegen in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (5:2) und der Champions League gegen RB Salzburg (5:0) mit einer Bilanz von 10:2 Toren fährt der deutsche Meister mit reichlich Selbstbewusstsein in die Hauptstadt. Angesprochen darauf, ob die Leverkusener ihre Meisterform wiedererlangt haben, wich Alonso elegant aus. „Es ist ein guter Moment, nach zwei guten Spielen zu zeigen, dass wir gut drauf sind“, entgegnete er und verwies mit Blick auf Gegner Berlin auf völlig andere Vorzeichen: „Wir müssen uns auf ein physisches Spiel einstellen, bereit sein für Zweikämpfe und dabei trotzdem unsere Spielidee abrufen.“

Der Werksclub ist als Tabellenvierter zu Gast im Stadion An der Alten Försterei und trifft dort auf heimstarke Berliner, die in dieser Saison vor eigenem Publikum noch ungeschlagen sind. Zugleich ist Leverkusen so etwas wie der Berliner Angstgegner. Neun der letzten zehn Bundesliga-Spiele gewann die Werkself. Vermutlich kehren Nordi Mukiele und Jeanuël Belocian rechtzeitig zurück in den Kader. Martin Terrier soll hingegen erst gegen den FC Bayern München kommende Woche wieder dabei sein.