Alonso vor Bayern-Spiel: „Kein Finale. No, no“

Leverkusen - Trotz eines Rückstands von acht Punkten auf Spitzenreiter Bayern München will Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen nichts von einer möglichen Meisterschafts-Vorentscheidung im Topspiel wissen. „Nein, kein Finale. No, no“, sagte Alonso vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Natürlich erwarte er „ein großes Spiel“, meinte der Spanier weiter. „Die Position ist jetzt besser für die Bayern.“ Dennoch seien nach dem 22. Spieltag noch etliche Partien zu absolvieren.

Der als Trainer gegen die Bayern in bislang fünf Spielen noch unbesiegte Alonso muss am Samstag auf Neuzugang Mario Hermoso verzichten. „Er hatte einen Magen-Darm-Infekt und konnte nicht trainieren und ist leider nicht im Kader“, sagte Alonso über seinen spanischen Landsmann.

„Wir erwarten ein Top-Spiel gegen einen Top-, Top-Gegner“, meinte der Coach des Meisters und aktuellem Tabellenzweiten. Nur mit einem Sieg würde der Titelverteidiger zumindest etwas Spannung im Titelrennen bewahren. „Wir sind wettbewerbsfähig. Dafür müssen wir uns nur sehr gut vorbereiten.“