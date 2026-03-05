Lebensmittel, Wohnen und Verkehr: Das Leben in Thüringen ist spürbar teurer geworden. Welche Produkte gerade besonders betroffen sind.

Erfurt - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Thüringen hält an. Waren und Dienstleistungen kosteten im Februar im Schnitt 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Die Jahresteuerung hat sich damit zu Januar nicht verändert.

Besonders deutlich machten sich Preisanstiege bei einzelnen Alltagskosten bemerkbar: So verteuerten sich laut der Statistiker alkoholische Getränke und Tabakwaren im Vergleich zum Februar 2025 um 2,7 Prozent. Im Bereich Verkehr lagen die Preise um 2,5 Prozent höher. Eine Rolle spielte dabei die Preiserhöhung beim Deutschlandtickets zu Jahresbeginn.

Auch Lebensmittel wurden teurer. Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten Verbraucher im Schnitt 1,2 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Ein wichtiger Posten im Haushaltsbudget – Wohnen und Energie – verteuerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent. Besonders stark stiegen einzelne Gebühren. So legten die Kosten für Wasserversorgung um 8,7 Prozent zu, für Abwasserentsorgung um 8,9 Prozent.

Von Januar auf Februar erhöhten sich die Verbraucherpreise in Thüringen um 0,3 Prozent. Lebensmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich innerhalb eines Monats um 0,4 Prozent.