Berlin - Die Allianz pro Schiene fordert kostenloses WLAN an mehr Bahnstationen in Niedersachsen und Bremen als bislang. „Dass man WLAN an Bahnhöfen auch im Jahr 2024 in der Mehrzahl der Bundesländer wie die Nadel im Heuhaufen sucht, ist wenig zeitgemäß“, sagte der Geschäftsführer des Vereins mit Sitz in Berlin, Dirk Flege, der Deutschen Presse-Agentur. Er habe den Eindruck, das Thema werde in vielen Bundesländern nicht angegangen.

Nach Angaben der Allianz pro Schiene verfügten in Niedersachsen und Bremen im vergangenen Jahr rund sechs Prozent der Bahnhöfe über kostenfreies Internet. Der Bundesschnitt liegt den Angaben nach bei etwa elf Prozent. Am besten schnitten Hamburg (90 Prozent), Schleswig-Holstein (74 Prozent) und Hessen (70 Prozent) ab. Die Allianz pro Schiene bezieht sich in ihrer Auswertung auf Angaben der Bundesregierung, die auf die Deutsche Bahn (DB) zurückgehen.

Flege fordert eine abgestimmte Aktion, an der sich die DB InfraGO AG, die Bundesländer, Landkreise und Kommunen beteiligen sollen. Die InfraGO ist die neue gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft der DB, die für die Bahnhöfe und das Streckennetz zuständig ist. Sie ging aus den bisherigen Gesellschaften Station&Service und Netz hervor.