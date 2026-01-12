Mitten auf der Strecke wendet ein Autofahrer und stößt mit drei weiteren Fahrzeugen zusammen. Drei Menschen werden verletzt. Die Polizei vermutet, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Hannover - Ein 47-jähriger Falschfahrer hat auf der A7 einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Der Mann war am Sonntagabend in Richtung Hamburg unterwegs, als er zwischen Kirchhorst und Großburgwedel wendete und in die falsche Richtung weiterfuhr, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierte er mit drei hintereinander fahrenden Fahrzeugen und verletzte dabei sich sowie einen 28-jährigen Fahrer und eine 23-jährige Fahrerin leicht. Eine Bluteinnahme wurde angeordnet, da die Polizei vermutet, dass der Falschfahrer alkoholisiert war.