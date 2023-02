Wietmarschen - Eine 38-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 31 bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger war ihr mit seinem Transporter von hinten aufgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann alkoholisiert. Sein 18 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Den Angaben zufolge kam das Auto der 38-Jährigen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und auf der Seite liegend an einem Baum zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. 1,22 Promille wurden im Atem des Unfallverursachers festgestellt. Die Fahrbahn in Richtung Süd war während der Rettungsarbeiten in der Nacht zum Sonntag gesperrt.