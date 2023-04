Pömmelte/Schönebeck - Die Polizei hat einen alkoholisierten Autofahrer im Salzlandkreis in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich zweimal am Steuer erwischt. Gegen 22 Uhr war er von der Polizei in Pömmelte kontrolliert worden, wie diese am Sonntag mitteilte. Bei dem 25-Jährigen wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 2,62 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, der Pkw dem verkehrstauglichen Beifahrer nach Belehrung übergeben.

Wenige Stunden später stoppten die Beamten dasselbe Fahrzeug in Schönebeck. Der bereits bekannte Fahrzeugführer war diesmal ohne seinen Beifahrer unterwegs. Bei dem erneut erfolgten Atemalkoholtest wurden 2,33 Promille festgestellt. Die Polizei zog daraufhin den Schlüssel ein.