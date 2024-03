Breitenbrunn - Eine alkoholisierte Autofahrerin hat auf einer Staatsstraße bei Breitenbrunn im Erzgebirgskreis einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 40-Jährige in der Nacht zum Sonntag die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Leitplanke. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Rettungskräfte brachten die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei erstattete eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden wurde auf rund 11.000 Euro geschätzt.