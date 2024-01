Badbergen - Ein 30-Jähriger ist nach einem Unfall mit seinem Auto bei Badbergen (Landkreis Osnabrück) verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntagmorgen kam der Mann in der Nacht mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, sodass sich das Auto überschlug und letztendlich auf dem Dach landete. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge stand er unter Alkoholeinfluss und besitzt keine Fahrerlaubnis. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf rund 10.000 Euro schätzt.