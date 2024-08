Zwei Männer fahren nahe Kitzbühel mit einem Golfcart auf einer Bundesstraße. Der Fahrer ist alkoholisiert, die beiden krachen in eine Mauer.

Innsbruck - Ein Deutscher ist in Österreich betrunken mit einem Golfcart auf einer Bundesstraße gefahren und verunglückt. Sein 29-jähriger Beifahrer aus München wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei in Tirol berichtet. Auch der Fahrer aus Baden-Württemberg sei verletzt worden.

Die beiden waren um kurz vor Mitternacht in der Nähe von Kitzbühel auf der B161 unterwegs. Nach Angaben von Augenzeugen krachten sie mit dem Auto in eine Steinmauer. Ein Test habe gezeigt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Die B161 oder Pass-Thurn-Straße verläuft bei Kitzbühel im Grenzgebiet der Bundesländer Salzburg und Tirol einspurig in jede Richtung.

Solche Elektrowagen sind eigentlich auf dem Golfplatz im Einsatz, um Spieler von Loch zu Loch zu fahren, oder etwa in weitläufigen Hotelanlagen. Je nach Motor und möglicher Geschwindigkeit können sie aber für öffentliche Straßen zugelassen sein.