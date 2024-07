Der niederländische Qualifikant Jesper de Jong ist kein Prüfstein für Alexander Zverev. In seiner Heimat gewinnt der Titelverteidiger und Olympiasieger in zwei Sätzen. Jetzt wartet ein Franzose.

Hamburg - Tennisprofi Alexander Zverev steht beim ATP500-Turnier in Hamburg im Achtelfinale. Der 27-Jährige setzte sich in seiner Heimatstadt gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong mit 6:2 und 6:2 durch. In der Runde der besten 16 Spieler trifft der Olympiasieger und Titelverteidiger nun am Donnerstag auf den Franzosen Hugo Gaston.

Der Weltranglistenvierte, dessen Start wegen einer in Wimbledon erlittenen Knieverletzung lange fraglich war, übernahm bei seinem ersten Auftritt auf der traditionsreichen Anlage am Rothenbaum schnell das Kommando. Nach dem ersten Aufschlagspiel des Niederländers, bei dem er keinen Punkt gewann, wurde Zverev dominanter. Mit einer krachenden Vorhand schaffte er das Break zum 2:1. Den ersten Satz beendete er nach 35 Minuten mit einem Ass.

Auch im zweiten Durchgang war die 24 Jahre alte Nummer 114 der Welt kein großer Prüfstein für Deutschlands besten Tennisspieler. Nach 77 Minuten hatte Zverev seine Pflichtaufgabe erfolgreich absolviert.